Continue vessazioni alla moglie per gelosia: operaio allontanato dalla casa familiare a S.Antioco.

Ieri a Sant’Antioco i carabinieri hanno notificato a un operaio 42enne del luogo, già noto per pregresse vicende giudiziarie, un’ordinanza emessa dall’ufficio GIP del tribunale di Cagliari che dispone la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Il tutto ha avuto inizio circa un mese fa quando, a seguito della querela formalizzata dalla moglie dell’uomo per maltrattamenti in famiglia, i militari hanno iniziato le indagini. In virtù anche delle dichiarazioni di alcuni vicini e conoscenti è emerso che l’uomo, dal mese di ottobre 2022 sino all’intervento dei carabinieri, per banali motivi di gelosia ha preso a vessare e insultare quotidianamente la donna, rendendole la vita impossibile. È stato naturalmente attivato il codice rosso con tutte le garanzie che tale procedura assicura alle vittime di violenza. Eventuali violazioni da parte dell’uomo del divieto di prendere in qualunque modo contatto con la moglie porterebbero inevitabilmente a un inasprimento della misura cautelare, e quale estrema ratio anche al carcere.