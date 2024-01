Continua ad avvicinare la ex moglie nonostante il no del giudice: 44enne di Serdiana agli arresti domiciliari.

Alla fine si viene arrestati. Ne sa qualcosa un 44enne bracciante agricolo di Serdiana che ha proprio esagerato. I carabinieri gli avevano già notificato un’ordinanza cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari, che ne disponeva l’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Il tutto a causa di una querela presentata da quest’ultima ai militari e dai successivi accertamenti svolti. Benché allontanato per ordine della magistratura e nonostante le frequenti apparizioni dei carabinieri, l’uomo non si è però dato per vinto e ha cercato in più circostanze di contattare la donna, di avvicinarla in qualche modo, per cercare di riallacciare un rapporto o magari soltanto per rabbia. Tali violazioni alle prescrizioni ricevute sono state puntualmente documentate dai militari, che hanno richiesto una nuova valutazione da parte del Tribunale. Allo scopo di evitare possibili pericoli per la donna, il Gip è giunto infine alla determinazione di ordinare per l’uomo gli arresti domiciliari presso una diversa abitazione.