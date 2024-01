Continua ad avvicinare la ex moglie nonostante il divieto: 44enne in arresto a Serdiana.

Serdiana, i carabinieri hanno arrestato un bracciante agricolo. L’uomo, 44 anni, censito in banca dati delle forze di polizia, è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento di revoca della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa emesso dal Gip del Tribunale di Cagliari. A seguito di denunciati maltrattamenti in famiglia, in particolare nei confronti della ormai ex moglie, e degli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, l’uomo era stato allontanato dalla casa familiare e gli era stato imposto l’obbligo di non avvicinarsi alla donna. Dal momento che invece, più di una volta, il 44enne ha ricercato dei contatti con lei, tutti documentati dai carabinieri, il giudice ha deciso di restringerlo agli arresti domiciliari.