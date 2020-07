Continua a crescere in numero di casi di coronavirus in Italia

Ancora in salita la curva epidemica in Italia, che registra per il secondo giorno consecutivo un aumento dei nuovi casi: sono 306 oggi, contro i 282 di ieri e i 129 di martedi’. Era un mese che non si superava quota 300. Il totale delle persone colpite da Covid in Italia sale cosi’ a 245.338. Pesa l’aumento della Lombardia, 82 casi contro i 51 di ieri, ma fanno segnare numeri importanti anche l’Emilia Romagna (55 nuovi casi), il Trentino (30), il Lazio (26) e il Veneto (22).

