Conte: “Non immagino feste natalizie con baci e abbracci, cenoni e tombolate per gli italiani”. In un’intervista al Corriere della Sera, il premier fa il punto della situazione sul virus e ipotizza un Natale grigio per gli italiani: “Spero ci guadagneremo un po’ di serenità e che l’economia potrà marciare a pieno regime”. All’obiezione che sinora i Dpcm non hanno funzionato per frenare i contagi, ribadisce che “senza l’obbligo delle mascherine al chiuso e all’aperto avremmo avuto molti morti in più e molti malati in più nelle terapie intensive”. “Chi ora rifiuta le tre fasce per le Regioni ci porta a sbattere. Serve unità”, l’invito ribadito dal premier nel corso dell’intervista”.