Conte, lunedì il Nuovo Dpcm: stop spostamento tra Regioni, limiti ai negozi e lockdown mirati, Sardegna “isolata”?

Conte, lunedì il Nuovo Dpcm: stop spostamento tra Regioni, limiti ai negozi e lockdown mirati. Sono queste le prime importanti indiscrezioni: nuova stretta del Governo contro il virus, nuovo decreto di Conte in vista. Si va verso il divieto allo spostamento tra Regioni, dunque i sardi si riscopriranno nuovamente “isolati”. Possibile anche la chiusura dei centri commerciali. Ultima carta per evitare il lockdown totale nazionale, che sarebbe inevitabile se la curva dei contagi finisse del tutto fuori controllo e per il quale Conte vuole attendere l’8 novembre.

Si partirà però quasi certamente da martedì con un ideale stop a porti e aeroporti, naturalmente sarà consentito spostarsi per motivi di lavoro, salute e urgenze. Si va verso la chiusura delle città più colpite dal virus, come Milano e Napoli, che andrebbero già in lockdown. Misure fortissime contro il Covid dunque, quelle del prossimo decreto di Conte di lunedì prossimo: domani altri vertici importanti con le Regioni, che dovranno dire la loro sui nuovi provvedimenti. Ec si attende anche l’ultimo via libera del comitato tecnico scientifico. Da una parte Conte con Boccia e speranza, dall’altra i governatori: domani ultima trattativa prima della nuova morsa. Tutti chiusi nella propria Regione, per cercare di contenere la seconda ondata che forse si poteva evitare.