Conte firma il Dpcm nella notte, con una sorpresa: parrucchieri aperti anche nelle zone rosse. Coprifuoco nazionale dalle 22, da giovedì anche in Sardegna vietato circolare di notte. A mezzanotte il premier ufficializza il decreto che divide l’Italia in tre colori contro il virus: rossa, arancione e verde, la gravità della situazione in ogni singola Regione sarà decisa da ben 21 parametri. Tornano le autocertificazioni per spostarsi dopo le 22, chiudono musei e mostre, didattica a distanza totale alle superiori. Conte firma nonostante la contrarietà delle Regioni, che sino all’ultimo chiedevano garanzie immediate anche sui ristori. L0ultima modifica notturna è appunto quella che riguarda i parrucchieri, che non chiuderanno neanche nelle zone a scenario 4: sarà un lockdown molto più morbido, insomma, di quello che abbiamo conosciuto da marzo a maggio. Ma Lombardia, Piemonte, Alto Adige, Valle d’Aosta e Calabria sono a rischio immediato di chiusura. Il decreto sarà valido dal 5 novembre sino al 3 dicembre, dunque per quasi un mese.

Zone rosse, arancioni e verdi (in quest’ultimo “cromatismo” dovrebbe rientrare anche la Sardegna). Le nuove regole sono valide sino al prossimo 3 dicembre. La bozza del decreto, che dovrebbe essere firmata già stasera, prevede una serie di limitazioni: centri di ricerca commerciali chisuinei weekend e nei festivi, mezzi pubblici pieni solo a metà e “stretta” confermata alle 18 per bar e ristoranti, che potranno lavorare nelle ore successive solo con asporto o consegne a domicilio. La scuola sarà in presenza fino alla prima media nelle zone rosse. Intesa nella maggioranza anche sulle altre misure nazionali come la chiusura dei centri commerciali nei weekend , lo stop ai musei e alle mostre. Limitazioni alla mobilità da per e per le Regioni in fascia rossa.

Ancora: smart working ai massimi livelli possibili, sia nella Pubblica amministrazione che nel settore privato, e ingressi differenziati del personale. Le pubbliche amministrazioni (salvo il personale sanitario e chi è impegnato nell’emergenza) dovranno assicurare “le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato” e “con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione”. Stop, poi, anche alla crociere in programma dall’8 novembre.