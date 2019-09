Di Maio: “Non sarò vicepremier”. Via libera a Conte per il primo governo M5S-Pd

Via al governo M5S-Pd. Di Maio in una diretta Facebook, e ha rassicurato sul fatto che la questione del vicepremier “non è un problema”. “Non è vero che la trattativa si era bloccata sul mio ruolo di vicepremier, tanto è vero che è andata avanti – ha spiegato – Il punto era diverso: il presidente del Consiglio è super partes, quindi se c’era un vicepremier del Pd doveva essercene un altro del M5S. Una volta che il Pd ritira il suo, non si pone più il problema, potevano pensarci prima”.

E chiede di applicare a tutti i ministri il codice etico del movimento. “No condannati, no indagati per reati gravi e solo incensurati”, dice il capo M5S.

E in una diretta Facebook realizzata durante l’incontro con Pd e M5S, il premier incaricato Giuseppe Conte si è appellato ai due partiti e ha parlato di “grande opportunità con Di Maio e Zingaretti“. “Voglio consentirvi di seguire con la massima trasparenza queste ore di intenso lavoro. Ho accettato con riserva l’incarico di formare il governo perché mi è sembrato responsabile prendermi alcuni giorni per valutare se ci sono le premesse e la piena convinzione di dar vita a un progetto politico serio, sostenibile, che possa essere davvero utile per il Paese”, ha dichiarato Conte.

E ancora: “Nelle consultazioni con le forze politiche ho registrato una consonanza tra Cinque stelle, Pd e altre forze di centrosinistra sugli obiettivi da raggiungere”. “Serve un governo forte, un governo stabile: io sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza di governo”, ha aggiunto. “Penso al Pd, ai suoi elettori e alle forze politiche in Parlamento che aderiranno a questo progetto. Abbiamo una sfida non da poco e capisco le vostre perplessità ma abbiamo un’occasione unica per fare il bene degli italiani”, sono ancora le parole di Conte.

La notizia su https://www.quotidiano.net/politica/governo-news-1.4763089