Conte contro Truzzu: “A Cagliari non lo sopportano, premiato perché amichetto di Giorgia Meloni”

“Il candidato del centrodestra Truzzi, primo cittadino di Cagliari, non sta facendo la campagna elettorale nella sua città, perché i suoi concittadini non lo possono sopportare. E’ al terz’ultimo posto nella classifica del gradimento dei sindaci”. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a Oristano per sostenere Alessandra Todde, candidata del campo largo. “Cagliari tra le 10 più inquinate”, ha aggiunto, “volete che faccia la Sardegna più inquinata d’Italia? Perché questo è la meritocrazia del centrodestra se tu fallisci e sei amichetto di Giorgia Meloni non ti preoccupare: ti promuoviamo”.

“La sicurezza si conquista con soluzioni abitative, con l’integrazione, con la mediazione culturale, con l’educazione giovanile, con la scuola che funziona” ha ribadito Alessandra Todde, “non sicuramente con l’esercito. Salvini e Truzzu ragionano per slogan, fanno del populismo becero sulla pelle dei sardi. Perché Truzzu anziché pensare a Sassari non parla di Cagliari? Una città sempre più sporca e insicura, mal governata, meno attrattiva, stanca di essere gestita disastrosamente da una giunta comunale in evidente affanno”.