Conte a Milano avverte gli italiani: “Non ci sono ancora le condizioni per tornare alla normalità, niente amici e feste”

Conte a Milano avverte gli italiani: “Non ci sono ancora le condizioni per tornare alla normalità”. Il premier in visita a Milano indossa la mascherina e spiega: “Tutti speravano di tornare presto alla normalità ma non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte”. Conte ha invitato tutti a non mollare, difendendo le decisioni prese: “Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, di un liberi tutti. Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe scontentare i cittadini”. Conte ha poi parlato anche degli spostamenti possibili dal 4 maggi: “Lo preciseremo nelle faq, ma non significa che si può andare a casa di amici, a fare delle feste. Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive”, ricordando che “un quarto dei contagiati è negli appartamenti”.