Giornata contro la violenza sulle donne, il Consiglio regionale della Sardegna si tinge di rosso

Oggi e domani il Palazzo del Consiglio regionale dalle 17.30 si illumina con due fasci di luce rossa per testimoniare l’impegno dell’Istituzione nella lotta contro la violenza sulle donne. “Il Consiglio regionale – ha detto il Presidente Michele Pais – ha voluto dare un segnale per testimoniare la vicinanza dell’Assemblea alle migliaia di donne vittime di violenza. Due fari rossi per due giorni illuminano la facciata del Palazzo, un simbolo di civiltà”.