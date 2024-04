Condannato e già libero per essersi difeso uccidendo un connazionale a Quartu, il pm non ci sta: “È omicidio volontario”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il caso dell’omicidio del 36enne Oshoman Friday , avvenuto nel 2021 a Quartu, non è chiuso col primo grado. Il 26 ottobre 2023 il pronunciamento della condanna in primo grado a 4 anni e tre mesi per l’investitore del nigeriano, il connazionale Osazee Igbinoghodua, 42 anni: aveva già scontato due anni e mezzo di carcere, quindi era stato subito liberato. Un mese fa, però, è stato depositato in cancelleria la proposta di appello del pm Ginevra Grilletti. Quattro pagine nelle quali il pubblico ministero, che si è visto bocciare in primo grado la richiesta di condanna a 19 anni per omicidio volontario, mette in fila quelli che sarebbero gli elementi non tenuti in debita considerazione dalla corte durante il processo. Una minuziosa ricostruzione dei fatti che si basa su testimonianze, interrogatori e verifiche tecniche, quella fatta dalla Grilletti, che mostrano livelli di colpevolezza molto ben più gravi per il nigeriano. Quella “condotta di eccesso colposo in stato di necessità” viene contestata, soprattutto. Igbinoghodua, inoltre, nelle ore precedenti all’investimento di Friday, fatto con la sua auto, ha avuto alterchi e liti molto accese con lui e i suoi familiari. Viene contestata anche la dinamica dell’omicidio: il 36enne era stato investito e ucciso da Igbinoghodua, al volante della sua automobile.

“Speriamo che i parenti del morto abbiano finalmente giustizia. Abbiamo sempre sostenuto, prove alla mano, che quanto commesso da Osazee Igbinoghodua fosse un omicidio volontario. È molto grave che oggi lui sia già libero”, afferma l’avvocato Stefano Marcialis. Gli altri parenti della vittima sono difesi dall’avvocatessa Antonella Spissu. Di tutt’altro avviso l’avvocatessa Francesca Tribisonna, difensore del nigeriano quarantaduenne, che ha protocollato un ricorso in appello ma per chiedere l’assoluzione del suo assistito: “Siamo sconvolti del fatto che il pm abbia chiesto di riformare la sentenza, tutta la vicenda è chiara. Il mio assistito si è solo difeso da un’aggressione”. L’udienza per il secondo grado è stata fissata per il prossimo28 giugno.