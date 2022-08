Condannato nel 2018, tunisino 50enne trovato e arrestato in piazza Amendola a Cagliari

Condannato nel 2018 per i reati di immigrazione e falso dal tribunale di Bergamo, un tunisino 50enne è stato trovato e arrestato dalla polizia a Cagliari, in piazza Amendola. A scoprirlo sono stati gli investigatori della sezione criminalità diffusa e straniera della squadra mobile. Dopo avere effettuato tutte le verifiche del caso l’hanno rinchiuso a Uta, dove dovrà restare, per scontare la pena, per dieci mesi e tredici giorni.