Concorso “Le migliori luminarie in Sardegna 2023”: casa Coiana-Caredda a Settimo San Pietro

“La passione per il Natale a casa nostra è evidente, i nostri addobbi danno vita ad un vero e proprio villaggio natalizio dove la vita quotidiana di ogni persona viene rappresentata in ogni dettaglio.

In questo villaggio c’è spazio solo per la spensieratezza, dalle giostre alle bancarella, dalla pista da sci al pattinaggio sul ghiaccio, dal campo di calcio al giro in mongolfiera, non mancano neanche fuochi d’artificio, street food e tanto altro, insomma c’è tutto quello che serve per distaccarsi dalla realtà e fare un viaggio nella magia del Natale”.

Casa Coiana Caredda di Settimo San Pietro