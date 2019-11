Concorso Docenti, Deidda (Fdi): “Laureati cagliaritani discriminati. Assurdo”

“Trovo assurdo che i laureati cagliaritani per un ritardo della stessa Università di Cagliari, siano costretti a recuperare i 24 CFU/CFA – imposti con i decreti legislativi n. 616/2017 e n. 59/2017 per l’accesso al concorso pubblico nazionale per docenti della scuola secondaria di primo o secondo grado – attraverso la ripetizione di esami presso Università telematiche o altre Università” è quanto dichiara in nota il Deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda dopo aver presentato una interrogazione al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

“La stessa Università di Cagliari – spiega Deidda – non solo non sta rilasciando le certificazioni già acquisite ma neanche sta organizzando percorsi relativi all’acquisizione dei CFU/CFA – a differenza di molte altre Università – creando così, un gravoso disagio economico agli stessi studenti che devono ovviare soli a tale disagio per non vedersi sfumare la possibilità di poter accedere ai concorsi”.