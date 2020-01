Concorsi al Comune di Cagliari, assunzioni nei cantieri: ecco le regole per le selezioni

Programma “LAVORAS”: pubblicati i nuovi calendari delle prove di idoneità a Cagliari.

A partire da oggi, martedì 7 gennaio 2020, sono in pubblicazione nella sezione “Atti in pubblicazione del Comune” dell’albo pretorio online del Comune di Cagliari, i nuovi calendari per le prove di idoneità delle selezioni per l’assunzione a tempo determinato per i cantieri di nuova attivazione, ai sensi della L.R. n.1 dell’11/01/2018, relativi al programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS”.

I profili oggetto delle prove sono:

n.1 Traduttore di testi it/en (laureato) – id 12932

n.2 Autore di contenuti di informazione digitale (diplomati) id 12933

n.1 Fotografo (diplomato) id 12935

n.1 Storico dell’arte (laureato) id. 12940

I candidati dovranno presentarsi, muniti di un documento di identità in corso di validità, nel giorno, nell’ora e nella sede indicata negli elenchi pubblicati.

Eventuali problematiche connesse alle convocazioni potranno essere fatte presenti via mail al seguente indirizzo: cantieri@comune.cagliari.it