Concessioni scadute, a Cagliari 1110 salme pronte a restare senza loculo: “Tutti morti nel 1988 e 1989”

Una nuova raffica di estumulazioni dietro l’angolo al cimitero cagliaritano di San Michele. Sono 1110 i defunti tra il 1988 e 1989 (a parte pochissimi casi di deceduti qualche anno prima) che, entro un mese, non avranno più lo spazio assicurato nel loculo. Concessione scaduta, e non rinnovata. Il Comune, ancora una volta, sceglie come unica via quella istituzionale con la pubblicazione della determinazione dirigenziale. Difficile che squillino, nelle prossime settimane, gli smartphone dei parenti dei defunti per avvisarli che, senza il pagamento del rinnovo, si ritroveranno il proprio caro spostato altrove. I due elenchi sono consultabili cliccando qui. In un camposanto dove la fame di nuovi spazi è crescente, ormai è stato appurato che, trascorso un quarto di secolo da un seppellimento, bisogna riaprire il portafoglio per avere ancora la sicurezza di avere un punto preciso, e “riservato”, per poter continuare a piangere chi non c’è più.

Con Determinazione n.1823 firmata oggi, lunedì 18 marzo 2024, dalla Dirigente dei Servizi Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale, è stata avviata la procedura relativa alle estumulazioni ordinarie presso il Cimitero di San Michele a Cagliari. Il Servizio Cimiteri darà avvio alle operazioni di estumulazione, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della Determinazione. Le salme oggetto dell’intervento sono quelle di cui alle concessioni cimiteriali per le quali sono scaduti i termini come risulta nei due elenchi (Allegato A e Allegato B) facenti parte integrante della Determinazione. Decorso il termine indicato, gli operatori procederanno alle estumulazioni secondo a programmazione che sarà stabilita dall’ufficio competente, salvo eventuale rinnovo delle concessioni stesse.