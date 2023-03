Concerto per soprano e arpa per “Musica nelle corde” a Cagliari

Domenica 19 marzo 2023 prosegue la Rassegna “Concerti a Palazzo Regio” che vedrà protagoniste due grandi professioniste dell’ambito musicale classico e colto, il soprano Alice Madeddu e l’arpista Tiziana Loi. Con il concerto “MUSICA NELLE CORDE – Voci e strumenti a corda nei sentieri della musica”, che si terrà presso la Sala Consiglio del Palazzo Regio di Cagliari (con inizio alle ore 19.00), il duo cameristico proporrà un percorso caratterizzato da trame musicali raffinate con l’esecuzione di brani classici e contemporanei, pure legati alla tradizione musicale sarda, di coinvolgente impatto sonoro.

Alice Madeddu dopo il Diploma in Canto Lirico presso il Conservatorio di Musica di Cagliari si è specializzata in canto barocco presso l’Accademia per l’Opera di Verona e nel corso degli anni ha frequentato laboratori e Master Classes con artisti di fama internazionale. Studia recitazione e danza e si si è perfezionata nei diversi settori del canto lirico, del canto barocco, della musica contemporanea e della musica a-cappella. Di recente ha debuttato nel ruolo di Lesbia nell’opera “L’Isola d’Alcina” di G. Gazzaniga, con l’orchestra L’Arte del Mondo diretta da Werner Ehrhardt, rappresentata in anteprima in Germania che ha poi previsto la registrazione di un disco con la Sony International. Svolge un’intensa attività concertistica come solista (anche con i Gruppi Kor Vocal Ensemble e Ensemble Vocale Ricercare) che come corista a livello regionale (anche in collaborazione con il Teatro Lirico di Cagliari), nazionale e internazionale (Polonia, Spagna, Austria, Francia, Cina, USA).

Tiziana Loi, diplomata in arpa presso il Conservatorio di Musica di Cagliari si è poi specializzata in Francia dove ha conseguito importanti premi in eventi concorsuali. La sua attività concertistica, come solista e in varie formazioni, l’ha portata ad esibirsi con successo in Italia e all’estero a collaborare come prima arpa con alcune orchestre nazionali, tra le quali l’Orchestra dell’Ente Concerti “Marialisa De Carolis” presso il Teatro Verdi di Sassari, l’Orchestra Giovanile Europea Spazio Musica presso il Teatro Mancinelli di Orvieto e l’Orchestra da camera “Giorgio Strehler” di Milano, l’Orchestra Internazionale Sarda e come seconda arpa con il Teatro Lirico di Cagliari.

Insegna arpa dal 1999 e ha conseguito i cinque livelli di abilitazione per l’insegnamento del Metodo Suzuki presso il Suzuki Talent Center di Torino. E’ direttore artistico dell’Associazione Musicale “Arpeggiando” con la quale organizza seminari, workshop e concerti con docenti e musicisti di fama internazionale.

Il concerto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo in collaborazione e con il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari), nell’ambito dei progetti “Concerti a Palazzo Regio”, “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2023 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

L’ingresso al concerto è gratuito.