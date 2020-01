Concerto inaugurale al Teatro Lirico di Cagliari

La Stagione concertistica 2020 del Teatro Lirico di Cagliari viene inaugurata venerdì 10 gennaio alle 20.30 (turno A) e sabato 11 gennaio alle 19 (turno B) da Donato Renzetti, apprezzata ed ormai abituale presenza nelle stagioni cagliaritane, a cui spetta il compito di guidare l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico in un programma che propone all’ascolto del pubblico la Fantasia in do minore per pianoforte, soli, coro e orchestra op. 80 di Ludwig van Beethoven, composizione del 1808 dall’evidente analogia fra il tema principale e il più celebre “Inno alla gioia” della Nona Sinfonia, e Daphnis et Chloé, «symphonie chorégrafique» in 3 quadri di Maurice Ravel, raffinato ed ampio affresco musicale, composto nel 1909-1912, su commissione di Sergej Diaghilev (direttore dei famosi Ballets Russes) e su soggetto di Michel Fokine (coreografo della celebre compagnia). Nella pagina beethoveniana si esibiscono, come solisti, il pianista veneto Alessandro Taverna, giovane artista (Portogruaro, 1983) dal talento in costante ascesa, indicato dalla critica musicale inglese come «successore naturale del suo grande connazionale Arturo Benedetti Michelangeli», che ritorna a Cagliari dopo il suo raffinato recital nel febbraio 2019, il soprano cagliaritano Ilaria Vanacore, il soprano di San Sperate Elena Schirru, il mezzosoprano sassarese Lara Rotili, il tenore turco Murat Can Güvem, il tenore lombardo Andrea Galli, il baritono cagliaritano Matteo Loi. Entrambi gli artisti cagliaritani sono al debutto nella loro città. Il maestro del coro è Donato Sivo.