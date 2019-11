Concerto di Santa Cecilia a Quartucciu

Si svolgerà sabato 23 novembre il concerto in onore di Santa Cecilia patrona della banda cittadina, della musica e dei musicanti.

E’ il primo anno che viene istituita la festa in onore della Santa, in quanto di recente costituzione la banda intitolata a Santa Cecilia.

Il programma prevede:

Ore 18 Santa Messa nella parrocchiale di San Giorgio celebrata da Don Ignazio Siriu e animata dall’ensemble della Santa Cecilia.

Seguirà presso la DomusArt il primo concerto di debutto ufficiale. 35 musicisti professionisti diplomati al conservatorio diretti dai maestri

Alessio Asunis, diplomato in Tromba e dalla vice direttrice Silvia Saba, diplomata in clarinetto, ospite della serata il pianista Walter Agus che accompagnerà la banda con il pianoforte.

La manifestazione gode del patrocinio dell’amministrazione comunale.