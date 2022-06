“Concerti a Cagliari da luglio a dicembre: nuovi spazi per eventi a San Michele, Pirri, Cep e Sant’Elia”

Concerti in tutta la città. Da luglio e fino a dicembre. In nuovi spezi allestiti dal Comune. Ancora date certe non ce ne sono. Ma c’è l’annuncio dell’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau che replica alle accuse dell’opposizione di centrosinistra in consiglio comunale e dell’attore Jacopo Cullin che avevano puntato l’indice sulla mancanza di eventi quest’estate in città per l’assenza di spazi all’aperto.

E’ di qualche giorno fa l’ok della giunta Truzzu a una delibera che approva l’accordo tra il Comune e il Ministero dei Beni culturali alla base del bando per la concessione di contributi “a favore di progetti di attività di spettacolo dal vivo destinati ad assicurare l’inclusione sociale, il riequilibrio territoriale e con essi la tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale nelle aree periferiche delle città metropolitane”. Nelle casse di via Roma 900 mila euro per spettacoli che si svolgeranno anche nelle periferie. “Cullin? Non si è mai fatto sentire”, risponde la Picciau che annuncia “stiamo allestendo nuove aree per i concerti a breve uscirà il bando di quasi un milione di euro per gli spettacoli dal vivo (musica, danza, teatro, artisti di strada ecc) . E si svolgeranno in tutta la città. Dalla Fiera a San Michele e poi Sant’Avendrace, Pirri, Cep e Sant’Elia”.