Con le moto nell’area protetta di Cala Luna: nei guai 8 motociclisti romagnoli.

Nel pomeriggio del 21 ottobre u.s., la Stazione forestale di Dorgali, a seguito di segnalazione da parte di comuni cittadini, ha accertato il transito di motociclisti nelle località denominate “Cala Luna”, “S’Iscala ‘e S’Arga” e “Buchi Arta” in agro di Dorgali, in aree vietate al traffico veicolare e sottoposte a tutela ambientale ricomprese nel SIC “Golfo di Orosei” e a vincolo idrogeologico.

Sul posto è stato individuato un gruppo di 8 motociclisti romagnoli, a bordo di moto da trial, ai quali è stata immediatamente contestata la violazione amministrativa, prevista dall’art. 5 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale che prevede il divieto alla circolazione e alla sosta di autoveicoli a motore o motoveicoli sul suolo forestale naturale, fuori dalla viabilità forestale principale e secondaria e dai parcheggi allo scopo destinati.

Proseguono i controlli del Corpo forestale per assicurare il rispetto delle norme attinenti la tutela ambientale del territorio.