Con la mozione contro il Ministro Speranza si gioca il derby a destra

L’ultimo tempo del derby a destra si gioca sul campo rappresentato dalla mozione di sfiducia contro Roberto Speranza che Fratelli d’Italia ha annunciato di voler presentare. La strategia di Giorgia Meloni è abbastanza semplice da leggere: dare uno schiaffo al ministro della Salute per colpire Matteo Salvini. La frase usata dalla leader tricolore per spiegare la mossa non lascia adito a dubbi: “Vediamo chi ci sta”.

E' evidente che la mozione non ha alcuna possibilità di passare, e anzi, come (quasi) tutte le mozioni si sfiducia finirà per compattare la maggioranza, "obbligando" a sostenere il ministro anche coloro che del suo operato non sono entusiasti.