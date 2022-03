Comune di Cagliari: “Sì alla riqualificazione del mercato San Benedetto, ma niente lavori entro l’estate”

Riqualificazione del mercato di San Benedetto. E’ un grande obiettivo di questa Amministrazione, legata al più complessivo piano strategico della Città metropolitana. Ma non subito. I lavori dovrebbero partire a marzo 2023, mentre alla fine dell’estate 2022, verranno attrezzati i box per i 220 operatori nella piazza Nazzari. Gli operatori del mercato e i lavoratori del Lirico sono in allerta. Appena i fondi provenienti dal Pnrr saranno disponibili, l’amministrazione farà le opportune valutazioni insieme agli operatori commerciali, come avviene di consueto, ma “non sono previsti lavori né il trasferimento delle attività commerciali entro l’estate 2022”.

Il caso è arrivato all’attenzione del consiglio. Francesca Ghirra, Progressisti, ha presentato un’interrogazione in cui chiede, tra l’altro “se la possibilità di trasferire le attività degli operatori del mercato sia stata comunicata e condivisa con loro, quali alternative siano state ipotizzate, come la presenza degli operatori, per i quasi 3 anni di lavori, si concilierà con le attività che il Teatro Lirico ha in programma nell’Arena allestita negli ultimi anni con un notevole esborso di risorse pubbliche”.