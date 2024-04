Comunali, oggi il nome del candidato sindaco del centrodestra: in pole Chessa e Zedda

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

E oggi il centrodestra avrà il nome del candidato sindaco di Cagliari. In pole Gianni Chessa Psd’Az, Alessandra Zedda, Lega e Edoardo Tocco, Fi. Defilati, ma ancora in corsa, Franco Meloni, Riformatori e Alessandro Balletto (Sardegna al Centro). Difficilmente sarà Giuseppe Farris: sull’ex assessore al Personale della giunta Floris, già in campo da mesi alla guida di una lista civica, ha pesato il veto di Fratelli d’Italia.

Si è concluso ieri a tarda notte a Oristano il vertice del centrodestra sulle candidature per le prossime comunali.

Il partito di Giorgia Meloni è ancora il più votato in Sardegna. Ma dopo il ko di Truzzu alle ultime regionali, la coordinatrice Antonella Zedda (in discussione anche dentro il proprio partito) non ha fatto pesare i numeri per imporre un candidato. Spinge invece il segretario nazionale dei Quattro Mori Christian Solinas per il consigliere regionale Chessa, votatissimo a Is Mirrionis e nelle zone popolari di Cagliari che, in caso di vittoria libererebbe il posto in consiglio regionale per Nanni Lancioni, fidato braccio destro dell’ex presidente. Ma difficilmente l’ex governatore potrà ottenere il candidato per Sassari (dove correrà il Rettore Gavino Mariotti) e Cagliari. Ed ecco quindi Forza Italia, che a Cagliari è il secondo partito, proporsi col presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco, ma anche in questo caso pesa la candidatura dell’ex consigliere regionale Marco Tedde ad Alghero.

Così alla fine la scelta potrebbe cadere su Alessandra Zedda che dopo l’addio a Fi si è avvicinata al leader del Carroccio Matteo Salvini e che potrebbe fingere da candidato di sintesi del centrodestra. I Riformatori puntano sull’ex manager del Brotzu Franco Meloni e Sardegna al Centro sul consigliere comunale Alessandro Balletto.