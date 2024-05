Comunali, Elly Schlein in città per Massimo Zedda: “Ha già fatto bene a Cagliari”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Zedda ha già dimostrato di sapere fare il bene di questa città, della sua comunità”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, ieri in piazza Garibaldi a Cagliari, ha sostenuto Massimo Zedda, candidato del campo largo alle prossime comunali.

“Eravamo in tantissime e tantissimi stasera con Elly Schlein, insieme alle candidate e ai candidati per le Europee e le amministrative”, ha dichiarato l’ex sindaco.

“Abbiamo ribadito con forza che vanno tutelati e riconosciuti anche nel quotidiano i diritti civili, quello alla salute e alle cure, quello al lavoro, alla casa.

Spero che come sempre saremo insieme e in prima linea per rendere protagonisti tutti, anche le persone fragili e in difficoltà, fianco a fianco davanti alla sfide che ci attendono”.

Zedda chiuderà la propria campagna elettorale in piazza Garibaldi giovedì prossimo alle ore 18:30. Lo stesso giorno e alla stessa ora Alessandra Zedda terrà l’ultimo comizio al parco Lions, accanto al campo di calcio Cipla. Nessun leader nazionale del centrodestra verrà a Cagliari per sostenere la Zedda.