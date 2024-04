Comunali a Cagliari, niente primarie nel centrosinistra: nel Pd 5 nomi alternativi a Zedda

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La decisione definitiva arriverà dopo la definizione della giunta regionale. Ma intanto ieri il Pd nel corso della direzione cittadina una decisione l’ha presa: le primarie non si faranno perché i tempi sono troppo stretti. I dem inoltre proporranno al tavolo del campo largo un nome per le comunali di giugno a Cagliari. E sarà dunque un candidato alternativo all’ex primo cittadino Massimo Zedda, la cui candidatura è già stata formalizzata dai Progressisti alla coalizione.

Ogni corrente del partito di via Emilia potrebbe proporre un candidato. In corsa ci sono il segretario regionale Piero Comandini, in ballo anche per la presidenza del consiglio regionale, l’ex assessore al Personale della giunta Zedda Danilo Fadda (corrente dei Popolari), il segretario cittadino Pd Guido Portoghese (area Cabras) e poi l’ex consigliere comunale Davide Carta (gruppo che fa capo al senatore Marco Meloni) e il consigliere comunale Matteo Lecis Cocco Ortu (gruppo che fa capo a Jacopo Fiori).

Chiarito il quadro politico dopo la nomina degli assessori della giunta Todde, verrà presa una decisione definitiva sul candidato da proporre agli alleati del campo largo dove, per ora, l’unico nome in campo è quello dell’ex sindaco Zedda.