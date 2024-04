Gianni Chessa a Radio Casteddu: “Psd’Az finalmente libero, propongo un grande polo civico con Farris”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un nuovo polo civico con dentro il Psd’Az e il movimento che fa capo a Giuseppe Farris pronto a correre alle comunali cagliaritane. L’annuncio a Radio Casteddu è del coordinatore provinciale dei Quattro Mori Gianni Chessa, intervistato su Radio Casteddu da Jacopo Norfo e Paolo Rapeanu. Dopo lo strappo col centrodestra l’ex assessore regionale al Turismo lancia il terzo polo e annuncia la rottura dell’accordo con la Lega.

“I sardi devono imparare a non prendere ordini da nessuno, basta con le Lega: ognuno deciderà in casa propria. Io non ero il candidato sindaco”, aggiunge, “era già tutto deciso e così ho ridato dignità e libertà a un partito che ha 103 anni di storia. Non porteremo nessun candidato sindaco. Adesso vediamo che cosa accadrà in futuro. Si può pensare a un polo civico, potrebbe essere anche con Giuseppe Farris, col quale condivido il programma. Si potrebbe anche ragionare col centrosinistra, ma non posso più stringere accordi con Massimo Zedda”.

