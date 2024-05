Comunali a Cagliari, assalto dei vandali ai manifesti di Alessandra Zedda: “Ombra sulle elezioni”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Imbrattati i manifesti elettorali di Alessandra Zedda, candidata sindaco del centrodestra. Uno “sfregio alla campagna elettorale per le comunali di Cagliari”, commenta Alessandro Sorgia, consigliere regionale cagliaritano della Lega. Nella giornata di domenica i manifesti della candidata a sindaco di Cagliari, Alessandra Zedda, sono stati oggetto, in diverse vie della città (a Mulinu Becciu e in viale Trento), di un assalto che ha oscurato il nome e l’immagine della candidata. “Un atto gravissimo che supera le tradizionali sovrapposizioni di manifesti fra avversari e getta una pesante ombra di intolleranza sulla correttezza della competizione elettorale” denuncia Sorgia, che aggiunge: “Non vogliamo credere che ci siano dei mandanti dietro questo sfregio inaccettabile, ma di sicuro un atto come questo merita tutta la condanna nei confronti di chi è stato artefice e di chi, in qualche modo, si nasconde con vigliaccheria.

Se vandalizzare l’immagine e il nome di un candidato è il modus di chi vuole ambire a governare la città allora sappiano i cagliaritani dove sta davvero l’arroganza e l’inciviltà. Ci aspettiamo, dunque, un’immediata dichiarazione di solidarietà da parte dei candidati a Sindaco, perché se così non fosse siamo davanti alla più totale indifferenza. E stavolta si tratta di un’indifferenza complice”.