Compra una Playstation on line a un prezzo stracciato, ma non arriva mai: beffato giovane a Oliena

A rimetterci i soldi e la console di videogiochi è stato un ragazzo di Oliena che, in cerca di un buon affare, è stato attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una nota console per videogiochi in vendita su un sito di annunci on-line.

Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato,ha pagato attraverso il versamento dell’importo su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna dell’oggetto e si rendeva irreperibile.

La vittima ha provato più volte a contattarlo telefonicamente, ma invano, e si è così presentato in Caserma per sporgere denuncia di truffa.

Fatale per il malfattore la scelta di comunicare il numero di telefono infatti, incrociando i dati dell’utenza e della carta prepagata i militari dell’Arma sono risaliti al calabrese, che vanta già numerosi precedenti per truffe.

“È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti in particolare modo se riferiti a prodotti di note marche che, difficilmente, potranno essere “svenduti” a causa del loro elevato prezzo di mercato” spiegano i carabinieri del comando di Nuoro.