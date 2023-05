Compra sul web uno smartphone da una ditta napoletana: truffato un 25enne di Monserrato

Ieri a Monserrato i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, la 40enne amministratrice unica di una società partenopea che si occupa del commercio di prodotti di elettronica. Si era rivolto a tale ditta un venticinquenne di Monserrato, per l’acquisto di uno Smartphone iPhone14 che egli aveva individuato in offerta sul sito dell’impresa diretta dalla donna denunciata. Il prezzo di vendita era conveniente rispetto ai valori di mercato, pari a 1288 euro. Il giovane aveva effettuato il necessario bonifico ma il cellulare promesso non è mai giunto a destinazione. Essendosi infine reso conto dell’inganno, il ragazzo si è rivolto ai Carabinieri che hanno ricostruito la veridicità di quanto da lui dichiarato, ricostruendo il percorso del denaro, e hanno proceduto di conseguenza.