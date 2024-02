Completamente ubriaca si schianta contro l’auto di un 19enne: denunciata casalinga di Arbus

Ad Arbus, nel sud Sardegna, a conclusione di un’indagine intrapresa a seguito di un sinistro stradale, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà alla procura presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza alcolica, una 40enne casalinga del luogo, già nota per precedenti vicende giudiziarie. Il 31 gennaio scorso, la donna alla guida di una Mercedes, si era schiantata contro una Fiat Punto condotta da un operaio diciannovenne, residente a Ussaramanna. Sottoposta al test etilometrico dai carabinieri del radiomobile di Villacidro, la donna aveva fatto registrare un tasso alcolemico di 1,79 grammi per litro, vale a dire ben oltre il triplo del massimo consentito.