Commando armato assalta tre portavalori sulla Statale 131, spari e fiamme: 4 feriti -VIDEO

Quattro feriti, tra loro due guardie giurate: è questo il primissimo bilancio della rapina avvenuta a tre portavalori sulla Statale 131, all’altezza del bivio di Siligo, in prossimità del supermercato Eurospin. I banditi, tutti incappucciati, hanno utilizzato un camion dei rifiuti per bloccare i furgoni della Vigilpol, diretti a Cagliari. Avrebbero piazzato, stando a quanto trapela, chiodi e catene sulla strada.

C’è stato un duro conflitto a fuoco tra rapinatori e forze dell’ordine, in prima battuta sono intervenuti i carabinieri. I militari, insieme ai poliziotti, hanno già iniziato una fitta caccia all’uomo, istituendo numerosi posti di blocco. Paura e ansia per i tanti automobilisti che si sono ritrovati bloccati nel tratto della Statale trasformato in un vero e proprio far west.