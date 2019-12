Sabato 21 dicembre, dalle ore 17, presso lo Spazio Eventi al piano primo della MEM – Mediateca del Mediterraneo in via Mameli 164 a Cagliari, si terrà “Come i fumetti hanno salvato il Natale – Laboratorio semiserio per giovani e adulti cacciatori di storie”.

La partecipazione è libera e gratuita. È consigliata la prenotazione. Per informazioni:

Spazio Ragazzi

070.6773867 – bibliotecaragazzi.mem@comune. cagliari.it

lunedì 10,00-12,00