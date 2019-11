Coltellate e spari sul London Bridge, un morto e 4 feriti a Londra: “E’ terrorismo”

Attacco nel cuore di Londra, quando intorno alle 14 locali (le 15 in Italia) la polizia è intervenuta e ha sparato a un uomo sul London Bridge tra il panico della gente. Secondo quando si è appreso, l’uomo era armato di un coltello e avrebbe aggredito diversi passanti prima di essere bloccato. Il bilancio provvisorio parla di un morto e quattro feriti, ma le notizie restano ancora confuse. La stessa Scotland Yard riferisce via Twitter di aver “fermato” un soggetto dopo la segnalazione di un accoltellamento. “Stiamo trattando il caso come attentato terroristico“, aggiunge successivamente.

