Colpito da un tumore a Cabras, perde il lavoro e la sua adorata cagnolina: chi l’ha presa?

COLPITO DA UN TUMORE, PERDE IL LAVORO E LA SUA ADORATA CAGNOLINA.

CHI L’ HA PRESA?Vladimiro un tempo era uno stimato professionista, poi la vita a volte cambia e ci si ritrova un po’ ai margini. Siamo a Cabras, provincia di Oristano, ogni giorno Vladimiro esce da casa e passa il suo tempo davanti a una panchina. Insieme a lui, immancabile la sua Peppina, una cagna che da 12 anni gli fa compagnia. Peppina è serena e felice, guarda Vladimiro con tutto l’amore che ha in corpo. Ma non è sterilizzata. Un giorno due volontari avvicinano Vladimiro e gli dicono che è bene sterilizzare Peppina, chiede quanti soldi servono e viene rassicurato che alle spese ci pensano loro.Vladimiro ha solo 10 euro e li porge all’uomo (che non li accetta) per l’aiuto che gli stanno dando. Precisiamo che Peppina non ha mai avuto gravidanze ma per la prima volta è gravida. Vladimiro consegna la cagna dicendo all’uomo: lei è l’amore della mia vita, viviamo in simbiosi, dorme con me da 12 anni, se muore lei io muoio. L’uomo garantisce che entro uno o due giorni Peppina sarebbe tornatada lui. Peppina viene sterilizzata. Il veterinario ci conferma le sue ottime condizioni di salute, e di averla restituita ai due in giornata.Passano i giorni e Peppina non torna. I due volontari scrivono in un post su Facebook di aver riportato la cagna davanti alla panchina in assenza di Vladimiro abbandonata davanti a una panchina. Questo non è possibile, se fosse vero Peppina sarebbe rientrata a casa, visto che da anni faceva il percorso dalla panchina alla sua casa almeno 4 volte al giorno. Noi vogliamo sapere chi ha Peppina. Qualcuno la sta detenendo e non la vuole restituire? Vladimiro ha un tumore, sta provando un dolore enorme e piange continuamente. Non possiamo permettere che muoia senza aver riabbracciato Peppina. Non si può essere compassionevoli verso gli animali e disumani verso un essere umano.

Se dovessero servire, noi sappiamo i nomi dei soggetti in questione. Le autorità sono state allertate, il sindaco si sta muovendo. Grazie di cuore per il vostro aiuto