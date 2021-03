Colpita dal fratello con uno spiedo a Quartu, Luisa Carta è in fin di vita

Tentato omicidio a Quartu, in fin di vita Luisa Carta. È lei la 69enne, che per cinque anni ha seduto in Consiglio comunale tra le fila del Popolo della Libertà, a essere stata ferita gravemente dal fratello con uno spiedo in un’abitazione di via Mercadante. Come conferma la polizia, la donna si trova in condizioni gravissime. I soccorritori del 118 l’hanno subito portata all’ospedale, a sirene spiegate, a bordo di un’ambulanza. L’aggressore, Diego Carta, è stato arrestato per tentato omicidio: è lui ad aver chiamato il 113, raccontando che cosa aveva appena fatto. Gli agenti l’hanno subito bloccato: il folle gesto è scaturito in seguito a una lite. La vittima sta lottando tra la vita e la morte, i medici stanno facendo di tutto per salvarla. Dal Brotzu arriva la conferma che le sue condizioni sono, purtroppo, gravissime, e che la prognosi rimane riservata.