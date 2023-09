Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu riconfermato presidente per i prossimi 5 anni

RINNOVI. Si chiude oggi, così, la lunga fase dei rinnovi in Sardegna che ha visto investite tutte le cariche sociali, con l’impegno dell’Organizzazione che si è svolto nei precedenti sei mesi. Sono state rinnovate tutte le 303 sezioni comunali con l’elezione di altrettanti presidenti che si caratterizzano ancora una volta per la giovane età, con i tanti under 40 anni e laureati. I rinnovi hanno riguardato anche i pensionati, i giovani e le donne.

COLDIRETTI. Con oltre 20 mila soci diretti, tra coltivatori diretti, società e cooperative e gli oltre 40 mila pensionati, Coldiretti resta una delle associazioni più importanti dell’isola e del Paese. Una presenza capillare nel territorio per l’associazione che conta, in Sardegna, 270 dipendenti in 38 uffici dislocati in 315 paesi della Sardegna. Nella filiera, con le sue aziende, Coldiretti rappresenta in contabilità un volume d’affari di circa 295 milioni di euro con 37 mila domande e intermedia, con le sue aziende, 180 milioni di euro di interventi comunitari. Inoltre con 14,9 milioni di euro di bilancio aggregato sviluppato attraverso i servizi, oggi rappresenta la più grande associazione della Sardegna. Ogni anno, inoltre, si distribuiscono circa 41 milioni di litri di gasolio agricolo, per un risparmio di 20 milioni di euro sulle accise. Coldiretti è anche vicina ai pensionati con un sostegno che passa dalle malattie professionali alle pensioni, grazie al sostegno gratuito di Épaca. Infine con Campagna Amica, fiore all’occhiello dell’associazione, si distribuiscono prodotti di qualità e a chilometro zero grazie agli oltre 400 produttori (20 mercati nell’isola), per un fatturato che supera i 35 milioni di euro.