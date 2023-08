Col suv contro un’autocisterna sulla Sassari-Olbia: gravissimo un 42enne

Si è schiantato con la sua auto contro un’autocisterna all’altezza del bivio per Madonna di Castro, nel territorio di Oschiri, sulla strada a quattro corsie Olbia-Sassari, intorno alle 17: un sassarese di 42 anni che si trovava alla guida è rimasto ferito in maniera grave ed è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale di Sassari. Dall’autocisterna non ci sono state fuoriuscite di carburante e il camionista non ha riportato ferite. Per alcune ore il traffico è stato rallentato. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri.