Col monopattino contro un’auto, gravissimo un ragazzo ad Arzachena

Era alla guida di un monopattino elettrico, come decine di altre volte, il suo mezzo di trasporto preferito. All’improvviso, non si conoscono ancora le cause, ha perso il controllo e si è scontrato con una Bmw: il giovane, sassarese, è ricoverato in gravissime condizioni. E’ accaduto ad Arzachena, è il primo incidente grave con un monopattino nel nord Sardegna.

A lanciare l’allarme è stato l’automobilista che, per primo e senza perdere tempo, si è fermato a prestare soccorso. Secondo le prime testimonianze, il ragazzo non si sarebbe fermato allo stop schiantandosi contro la fiancata sinistra dell’auto.