Col Covid no, non è finita: altri 5 morti in Sardegna, i contagi scendono ma i ricoveri crescono. Ancora cinque decessi, due a Cagliari e 3 a Oristano, e tre ricoveri in più per il virus: contagi bassi a quota 489 (ma è lunedì), un paziente in meno in terapia intensiva.

In Sardegna si registrano oggi 489 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 443 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1332 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( – 1 ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 161 ( + 3 ).

24734 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 510 ).

Si registrano 5 decessi: due donne di 79 e 98 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 88 anni e due uomini di 82 e 89, residenti nella provincia di Oristano.