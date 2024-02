Coca, eroina e anabolizzanti venduti nella palestra a Cagliari: Manuel Lacu resta in carcere

Resta dietro le sbarre, a Uta, Manuel Lacu, il 35enne scoperto dagli agenti della squadra mobile e della squadra volante con droga e anabolizzanti nella palestra di via San Michele a Cagliari. Il giovane, assistito dall’avvocatessa Erika Dessì, era stato arrestato sabato scorso e poche ore fa si è svolto l’interrogatorio di garanzia (giudice Manuela Anzani, pm Enrico Lussu): nessuna diminuzione della misura restrittiva, almeno al momento. Lacu, pregiudicato, è stato arrestato anche in passato, sempre per droga. Nel 2015 aveva trasformato un garage preso in affitto, in via Sant’Avendrace, in un market della droga. Gli agenti avevano sequestrato l’occorrente per il peso e la divisione delle dosi di stupefacente e sequestrato 6 etti di hascisc, oltre 5 etti di marijuana, 120 grammi di cocaina e 4mila euro. Nel 2016 era stato assolto, insieme ad altre persone, perchè non ritenuto uno dei componenti di una banda di spacciatori di Mulinu Becciu, in seguito a degli arresti risalenti al 2011.

Il 35enne, nella Olympic Nutrition Store, stando alle indagini e ai sequestri, oltre agli integratori deteneva anabolizzanti senza nessuna prescrizione medica Trovati, inoltre, 150 grammi di cocaina, otto di eroina, 754 euro in contanti ritenuti frutto dello spaccio e il classico materiale per il confezionamento della droga.