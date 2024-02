Clima pazzo in Sardegna, temporale flash a Cagliari e violenta grandinata a Dolianova

La Sardegna fa i conti con il clima pazzo. Nonostante il termometro sia arrivato a toccare anche i venti gradi negli ultimi giorni, all’improvviso un temporale si è abbattuto su Cagliari e provincia. Temporale flash, durato circa un’ora, poi sono rimaste solo le nuvole: un acquazzone che ha colto praticamente tutti impreparati. E non è andata meglio a Dolianova e nella zona del Gerrei e del Parteolla, inclusa quindi la zona di Quartu, Selargius e anche l’area costiera, dove si è abbattuta una violenta e altrettanto inaspettata grandinata. Chicchi, tanti chicchi anche molto grossi sono arrivati in paese e nelle campagne: paura e timori per eventuali danni alle aziende agricole che in questo periodo si stanno occupando di coltivare soprattutto cereali.