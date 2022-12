Claudio Ranieri: “Torno a Cagliari, l’ho sempre saputo e ora lottiamo tutti insieme”

Un ritorno atteso dai tifosi, da un intero popolo, quello rossoblù. Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari, dopo poco più di trent’anni c’è ancora Sir Claudio nel presente della squadra. E lui, subito dopo aver firmato il contratto che lo lega alla società sarda sino al 30 giugno 2025, ha deciso di affidare al sito del Cagliari Calcio le sue prime parole, emozioni, sensazioni. C’è la felicità di tornare in quella città e quella piazza calcistica che tanto l’ha amato tra il 1988 e il 1990, ma anche una chiamata corale a tutti i supporter: “Io ci sono, ma servite anche voi”. Ecco, di seguito, le primissime parole di Claudio Ranieri.

“Tutti insieme per il Cagliari”. Claudio Ranieri torna dove tutto ebbe inizio. Era il 26 maggio 1991, l’1-1 interno contro il Bari sanciva la salvezza rossoblù in serie A al termine di un triennio storico caratterizzato dal doppio salto dalla Serie C. Oggi il mister romano è di nuovo rossoblù, affronterà la Serie B italiana a ventotto anni dall’ultima volta, quando riportò nella massima serie la Fiorentina, e rimpinguerà il numero di panchine con il Cagliari. Tre esperienze nelle seconde divisioni dei maggiori campionati europei e tre promozioni (Cagliari, Fiorentina, Monaco), tutto da aggiungere ai trofei vinti in Italia, Inghilterra e Spagna. Tante avventure in giro per l’Europa, trionfi epocali e una certezza: mai dimenticare Cagliari e la Sardegna, la favola più bella di tutte. E allora niente può raccontare meglio le emozioni delle sue parole appena successive all’ufficialità dell’accordo. “Torno a Cagliari: l’ho sempre saputo, lo dichiarai pure allora, al momento della mia partenza. Cagliari mi fece capire che forse avrei potuto farcela nel mio lavoro, avevo trovato tutti gli elementi che in quei tre anni mi hanno aiutato: tifosi, giocatori, dirigenti, eravamo un tutt’uno”. “In questi giorni mi avete aiutato a prendere questa decisione, non facile per vari motivi. Ci legano stima e amore reciproco, tanti bei ricordi. Ho così ricevuto un aiuto discreto ma che ho sentito, vi conosco… Per questo vengo con immutato entusiasmo, amore e passione, ma io da solo non basto, sarà necessario l’aiuto della società che mi ha voluto fortemente, sarà necessario il lavoro che chiederò ai miei nuovi ragazzi, saranno necessari i nostri tifosi, soprattutto loro, per spingere il nostro Cagliari ai risultati che tutti noi speriamo fortemente”. “Sono sicuro che ci ritroveremo tutti insieme a spingere la squadra, tutti nella stessa direzione, perché è solo questo quello che desideriamo. A presto, fortza Casteddu”.