Claudio Ranieri lascia il Cagliari: il mister pronto a dire addio all’intero popolo rossoblù

Rumors insistenti sui social network. Ranieri potrebbe lasciare il Cagliari. Ma non per il Napoli, forse in attesa della chiamata da parte di una nazionale. E’ in piedi l’idea che possa restare in città non come allenatore ma come responsabile dell’area tecnica. Tutta la Sardegna gli implora dai restare dopo gli ultimi due miracoli, la promozione in serie A e la salvezza nella massima serie. La decisione finale nelle prossime ore.

Notizia in aggiornamento