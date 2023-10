Claudio Ranieri compie 72 anni e mangia pesce con Antonio Conte in una nota trattoria della Marina. Un compleanno speciale per il mister rossoblù: “Con Conte abbiamo parlato anche del Cagliari: spero di riuscire a salvare questa squadra, sappiamo che ci sarà da lottare sino all’ultima giornata”, ha detto in conferenza stampa annunciando anche la prima convocazione di Lapadula, che però domenica non sarà ancora in grado di giocare. “Hanno recuperato al meglio tutti i giocatori partiti per la Nazionale tranne Nandez”, ha anticipato il mister rossoblù. Domenica a Salerno con Luvumbo tornato in forma e un Petagna “da lodare per come si sta allenando”, mentre in porta sarà confermato Scuffet. Con Antonio Conte invece i rapporti sono di vera amicizia, come dimostra l’incontro a Cagliari tra i due.