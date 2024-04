Claudio Ranieri carica il Cagliari in vista della sfida all’Inter: “La salvezza il modo migliore per onorare Gigi Riva”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Parla nel giorno del 54esimo anniversario dello storico e unico scudetto conquistato dal Cagliari, Claudio Ranieri, e non nasconde l’emozione. Il tecnico rossoblù carica il più possibile la squadra in vista della sfida, domenica sera, nella tana dell’Inter, capolista ormai lanciata verso la conquista dello scudetto. Metterle i bastoni tra le ruote, ovviamente, non dispiace a Ranieri. Che, in apertura della classica conferenza stampa a 48 ore dal match, ricorda il tricolore portato in Sardegna dagli eroi del 1969/70: “Vorrei riallacciarmi a quel discorso magnifico di 54 anni fa, quando il Cagliari vinse lo scudetto. È stata una cosa meravigliosa, per l’Isola, per tutti. Tutti si sono sentiti coinvolti, partecipi, fu una festa meravigliosa. Grazie ancora a tutti quei campioni, hanno portato tanta fratellanza ed entusiasmo in Sardegna. Non c’è più Riva, è il primo anniversario dello scudetto senza di lui: per onorare al meglio la sua memoria dovremo ottenere la salvezza”. Poi, spazio al calcio giocato e alle tattiche: “La vittoria contro l’Atalanta, a cui faccio i complimenti per l’impresa di Anfield contro il Liverpool, è già archiviata: abbiamo vissuto questa settimana con il giusto equilibrio e mi auguro che ora i miei giocatori lo portino in campo. Andiamo ad affrontare i probabili nuovi campioni d’Italia: l’Inter non ha debolezze, è una macchina perfetta che è uscita dalla Champions League solo per degli episodi sfortunati. Noi andremo a fare la nostra partita senza paura, con personalità e voglia di fare bene di fronte ad uno stadio pieno e carico. Dobbiamo fare una partita perfetta, al di là del sistema di gioco e dei giocatori che scenderanno in campo: dobbiamo superarci e aiutarci uno con l’altro”.

“All’andata è stata una partita difficilissima, loro hanno vinto meritatamente. Noi avevamo fatto tutto il possibile, con qualche elemento che ancora doveva inserirsi, ma loro, nonostante fosse la seconda di campionato, hanno dimostrato le stesse capacità tecniche e tattiche che l’hanno portata ad essere poi la capolista”, ricorda Claudio Ranieri. “Dobbiamo continuare con questa mentalità. Lotteremo perché è quello che chiedo sempre alla squadra. Così facendo manteniamo sempre alta la concentrazione e questo sarà fondamentale nel rush finale per poter centrare la salvezza. Manca ancora tanto alla fine del campionato, non abbiamo fatto ancora nulla e ci sarà da soffrire e lottare. Mi ritengo molto fortunato perché ho un gruppo che si allena sempre al massimo durante la settimana, ho una rosa completa che mi permette di cambiare durante la partita: con i 5 cambi questo diventa sempre più importante. Sui singoli? Petagna lavora in personalizzato, così come Pavoletti. Lapadula, gioca, si allena e continua le cure per quel piccolo problema al tendine rotuleo”.