Claudia, 22 anni, trovata impiccata otto anni fa, ora il fidanzato è indagato per gli sms: “Sparisci o ti pesto, ucciditi”

La 22enne si tolse la vita in un sottopasso: aveva litigato con l’uomo durante un matrimonio. E adesso clamorosamente il caso di Claudia De Chirico si riapre, con un indagato: il fidanzato Davide Falcetta per quegli strani sms nel periodo precedente alla strana morte.«Siamo molto contenti che questo provvedimento sia arrivato e che l’inchiesta non sia stata archiviata. Ci sono ancora tanti, troppi aspetti da chiarire». Maria De Chirico non si è mai arresa. Da quel 23 dicembre del 2016 ha lottato con tutta se stessa per comprendere cosa sia realmente successo alla figlia Claudia, trovata senza vita vicino al sottopasso di via Mazzini con un cavetto usb stretto intorno al collo, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno