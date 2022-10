Clamoroso all’Università: crepe nelle mura del corpo aggiunto di Studi Umanistici, tutto chiuso

Doveva essere un sopralluogo tecnico, necessario dopo il crollo di martedì scorso, ma quasi di routine. Lezioni sospese solo per qualche ora, giusto il tempo di consentire ai tecnici di fare il loro lavoro, poi tutti di nuovo a lezione. Invece, non è stato così: nelle mura del corpo aggiunto del polo di Studi umanistici di Sa Duchessa sono state trovate preoccupanti crepe. Immediata la comunicazione ai responsabili e la decisione di chiudere a tempo indeterminato.

“Impegnato in alcune verifiche tecniche realizzate da parte della Direzione Manutenzione Immobili e Impianti, impreviste e resesi necessarie nella mattinata odierna, giungo solo ora a darvi notizia che le lezioni in tutte le aule del Corpo Aggiunto sono state sospese per l’intera giornata odierna. La discussione e la proclamazione delle tesi di laurea programmate in aula specchi per oggi e domani, 25 ottobre, sono state spostate nell’aula Motzo dell’edificio centrale”, aveva comunicato in mattinata il preside Antonello Mura, che aveva poi aggiunto: “In serata, auspico di potervi dare al più presto ulteriori notizie sulla rinnovata disponibilità dei locali del corpo aggiunto”. Poco fa la clamorosa notizia: il corpo aggiunto è stato chiuso, troppo pericoloso. L’edificio chiuso oggi si trova a pochi metri da quello crollato martedì sera ma non ha nessun collegamento fisico con l’altro, di cui è anche più recente.