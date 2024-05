Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Clamorose sconfitte di Empoli, Sassuolo e Verona: il Cagliari di Ranieri a un passo dalla salvezza. E’ vero che l’Udinese gioca domani a Lecce, ma la sconfitta di tutte le altre dirette concorrenti (compreso il Frosinone) fa diventare indolore il tracollo col Milan e permette al Cagliari di giocare con meno paura le ultime due partite. Potrebbero bastare anche solo tre punti per la salvezza, magari già domenica prossima in casa del Sassuolo disperato di Ballardini che ha perso oggi 2-1 in casa del Genoa dopo essere andato in vantaggio nel primo tempo. Ancora più impensabile il ko interno del Verona che perde 2-1 contro il Torino di Juric, e resta con un solo punto di vantaggio sul Cagliari. All’ora di pranzo l’Empoli di Davide Nicola è stato invece sconfitto 2-1 all’Olimpico dalla Lazio. La classifica rimane un mischione con il Cagliari a quota 33, Frosinone d Empoli a 32, Udinese a 30 con una partita in meno e Sassuolo a 29. La squadra di Ballardini è quasi spacciata, avrà l’ultima spiaggia proprio domenica contro il Cagliari. Che avrà poi l’ultima giornata in casa con la Fiorentina, che sarà concentrata però sulla finale di Conference League. C’è ancora da soffrire, ma con i risultati di oggi la salvezza del Cagliari è davvero più vicina.